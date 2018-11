Το Ρωσικό ναυτικό άνοιξε πυρ κατά Ουκρανικών σκαφών

Για επίθεση από μέρους της Ρωσίας κατά των πλοίων του κάνει λόγο το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας.

Ρωσικά πολεμικά πλοία «άνοιξαν πυρ κατά μιας ομάδας πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας», ανέφεραν οι αξιωματούχοι του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως ανέφερε, ακόμη, το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας είχε ενημερώσει τις ρωσικές Αρχές ότι ουκρανικά πολεμικά πλοία αναμένεται να περάσουν από τον Πορθμό του Κερτς.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τρία πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας διέσχισαν τα ρωσικά χωρικά ύδατα, περνώντας από τη Μαύρη Θάλασσα στο Στενό του Κερτς, ωθώντας τις ρωσικές Αρχές να αναπτύξουν τα δικά τους πλοία για να σταματήσουν τους εισβολείς.

KERCH STRAIT CONFLICT: A Russian tanker ship blocks the Kerch Strait between Crimea and the Russian mainland, as military craft scramble amid rising tensions with Ukraine following an incident at sea between the two countries. https://t.co/j5PWwK0v7j pic.twitter.com/W8LmYx7VQm

Ο ρωσικός στρατός απάντησε με πολεμικά αεροσκάφη στα πολεμικά πλοία της Ουκρανίας που διέσχισαν τα χωρικά ύδατα της Ρωσίας, προσπαθώντας να περάσουν από το Στενό του Κερτς.

Όπως μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ, δύο αεροσκάφη Su-25 εντοπίστηκαν στην περιοχή κοντά στη Γέφυρα της Κριμαίας που εκτείνεται στο Στενό, ενώ ελικόπτερα Ka-52 πετούσαν πάνω από τα ουκρανικά πλοία.

#Ukraine #Crimea

By blocking #Kerch strait, #Russia is violating International Law ("transit passage allows a ship the freedom of navigation for the purpose of continuous and expeditious transit of astrait between 1 part of the highseas or exclusive economic zone and another"). pic.twitter.com/GQk2M3WiFg