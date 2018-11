Τουσκ: Εγκρίθηκε η συμφωνία για Brexit από τους ηγέτες της ΕΕ

Η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκριθεί από ηγέτες της ΕΕ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής αξιωματούχος της, Ντόναλντ Τουσκ.

Οι 27 ηγέτες έδωσαν την υποστήριξή τους μετά από συζητήσεις λιγότερο από μία ώρα στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Τουσκ σημείωσε το Σάββατο (24/11) ότι η συμφωνία θα εγκριθεί μετά την αποχώρηση της Ισπανίας από τις ανησυχίες της τελευταίας στιγμής σχετικά με το Γιβραλτάρ.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο, ενώ πολλοί βουλευτές αντιτάχθηκαν.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.