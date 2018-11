Αυστραλία: Φορτηγό κατέληξε κρεμασμένο από γέφυρα

Κρεμασμένο από γέφυρα βρέθηκε ένα φορτηγό στην Αυστραλία, το οποίο βγήκε από την πορεία του, σε δρόμο της πολιτείας Βικτόρια, και κατέληξε μισό στο οδόστρωμα και μισό να αιωρείται στο κενό.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να αντιμετωπίζει τραύματα απειλητικά για την ζωή του, όπως μεταδίδει το BBC.

Εξ αιτίας του τροχαίου, η κυκλοφορία διακόπηκε και υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο Calder, βόρεια της Μελβούρνης, ενώ το φορτίο της νταλίκας σκορπίστηκε στον δρόμο.

Οι Αρχές δεν ξέρουν ακόμα τι προκάλεσε το τροχαίο, αλλά είναι σαφές πως το φορτηγό προσέκρουσε στην προστατευτική μπάρα και έγειρε στο πλάι, με αποτέλεσμα το τρέιλερ του να βρεθεί στο κενό.

JUST IN: All citybound lanes are closed on the Calder Freeway in Keilor after a truck rollover. The truck's trailer was hanging over Green Gully Road. #9News pic.twitter.com/O20lrWTIJH