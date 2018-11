Απίστευτο: Πως μια σελφι τον έσωσε από ποινή φυλάκισης 100 ετών!

Μπορεί να φαντάζει σενάριο ταινίας, αλλά είναι πραγματικότητα. Μια σελφι, έσωσε έναν άνδρα από ποινή φυλάκισης 100 ετών!

Το πρωί της 22 Σεπτεμβρίου το 2017, ο Κρίστοφερ Πρεκόπια στο Τέξας, πήγε στη δουλειά του στην ξυλαποθήκη και μέχρι το τέλος της ημέρας κινδύνευε με 100 χρόνια φυλάκιση.

Μια πρώην κοπέλα του τον κατηγόρησε, πως δυο μέρες νωρίτερα, είχε εισβάλει στο σπίτι της και της χάραξε στο θώρακα ένα τεράστιο «Χ» με κόπτη κουτιών.

Το ζευγάρι, είχε σχέση αρκετά χρόνια πριν και σύμφωνα με τον Πρεκόπια δεν μπορούσε ούτε να θυμηθεί πότε είχαν επικοινωνήσει οι δυο τους για τελευταία φορά.

Ωστόσο, μεταφέρθηκε στην φυλακή της πολιτείας Γουίλιαμσον και αντιμετώπιζε την κατηγορία για κακούργημα: διάρρηξη κατοικίας με την πρόθεση διάπραξης άλλων εγκλημάτων.

Οι γονείς του πλήρωσαν την εγγύηση των 150.000 δολαρίων και η μάχη για την αθώωσή του ξεκίνησε.

Την ημέρα της υποτιθέμενης επίθεσης, ο Πρεκόπια βρισκόταν 96 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της πρώην του, στο ξενοδοχείο «Northwest Austin» με την μητέρα του Έριν.

«Είναι υπέροχο που μπορώ να επιβεβαιώσω εκατό τις εκατό που βρισκόταν ο γιος μου» δήλωσε η μητέρα του σύμφωνα με το δημοσίευμα της USA Today.

Ένορκες καταθέσεις μαρτύρων αλλά και διάφορων ανθρώπων που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, επιβεβαίωσαν τις δηλώσεις της μητέρας του όπως και οι φωτογραφίες που ήταν αναρτημένες στο facebook που είχαν χρονική και γεωγραφική τοποθέτηση.

«Τις περισσότερες φορές ασχολούμαστε με γκρίζα θέματα, όμως σε αυτήν την υπόθεση μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά πως δεν διέπραξε κανένα έγκλημα», δήλωσε ο δικηγόρος του Ρικ Φλόρες.

Εννέα μήνες μετά την σύλληψη του, ο δικηγόρος του κατάθεσε τα αποδεικτικά στοιχεία με το άλλοθι στον εισαγγελέα και ο Πρεκόπια αφέθηκε ελεύθερος.

