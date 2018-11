Αργεντινή: Βρέθηκε υποβρύχιο ένα χρόνο μετά την εξαφάνισή του

Η αμερικανική εταιρεία Ocean Infinity, στην οποία ανέθεσαν οι αρχές της Αργεντινής την έρευνα για τον εντοπισμό του υποβρυχίου ARA San Juan, που εξαφανίστηκε και η τύχη του αγνοείτο από τη 15η Νοεμβρίου 2017, το βρήκε την Παρασκευή, γνωστοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό της λατινοαμερικάνικης χώρας μέσω Twitter.

«Το υπουργείο Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό της Αργεντινής ενημερώνουν ότι η εξέταση του αντικειμένου 24 το οποίο εντοπίστηκε από την εταιρεία Ocean Infinity με τη βοήθεια μιας τηλεχειριζόμενης συσκευής σε βάθος 800 μέτρων επέτρεψε τον εντοπισμό του ARA San Juan», ανέφερε σε ανάρτησή του το επιτελείο.

Οι αρχές της Αργεντινής, που είχαν αναστείλει τις έρευνες για το νεότερο υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας την 1η Δεκεμβρίου, αποφάσισαν αυτές να ξαναρχίσουν στα τέλη του Οκτωβρίου, αφού ανέθεσαν τη σύμβαση επ' αμοιβή στην Ocean Infinity.

Το υποβρύχιο, με 44 μέλη πληρώματος, εξαφανίστηκε αφού ανέφερε ότι είχε ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Στις — άκαρπες ως την Παρασκευή — έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν επιστρατευθεί πλοία, αεροσκάφη, εξοπλισμός και ειδικοί από περίπου δέκα χώρες, από τις ΗΠΑ ως τη Ρωσία.

Η απώλεια του υποβρυχίου οδήγησε στην απομάκρυνση του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Αργεντινής, έναν μήνα αργότερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΝ της χώρας Ροδόλφο Ραμάζο, τώρα «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο»: «Αφού αναλυθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υποβρύχιο, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο της Αργεντινής Todo Noticias.

Argentina "Seabed Constructor" found the Submarine "Ara San Juan" in 41S 57E. point No. 24, in Site 1 area 15A-4, 800 meters deep, is intact #arasanjuan pic.twitter.com/T9QUSrEDeb