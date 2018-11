Βrexit:To πάει μέχρι τέλους η Μέι – Όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός το απόγευμα της Πέμπτης (15/11) υπό το βάρος των παραιτήσεων των υπουργών της αλλά και τις προτάσεις μομφής από τους βουλευτές του κόμματος της με αφορμή την υπογραφή προσχέδιου συμφωνίας για το Brexit.

Η ίδια υπερασπίστηκε στην συμφωνία που επιτεύχθηκε και έδειξε ότι θα το παλέψει μέχρι τέλους για να την φέρει εις πέρας παρά τα εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκύψει, τα σενάρια διαδοχής της στην ηγεσία των Συντηρητικών αλλά και τα σενάρια για δεύτερο δημοψήφισμα.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας της:

Υπογράμμισε την μεγάλη αλλαγή που θα επέλθει σε όλους τους τομείς με το Brexit.

Δήλωσε ότι δεν κατηγορεί του Υπουργούς και τους συναδέλφους της που διαφώνησαν μαζί της.

Από την πρώτη στιγμή, ανέφερε, έθεσε ως στόχο να φέρει εις πέρας τη συμφωνία για το Brexit.

Υποστήριξε ότι η προτεραιότητα της ήταν με την συμφωνία να προστατευτούν οι επιχειρήσεις αλλά και η κοινωνία από τις όποιες επιπτώσεις.

Αν δεν προχωρήσουμε με την συγκεκριμένη συμφωνία δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον σημείωσε.

Είναι υποχρέωση μου να φέρω εις πέρας τη συμφωνία υποστήριξε την οποία υπερψήφισε ο βρετανικός λαός με την απόφαση για Brexit.

H ίδια τόνισε ότι η συμφωνία διασφαλίζει τα συμφέροντα της Βρετανίας.

Είναι μια συμφωνία που σέβεται το δημοψήφισμα.

Δεν θα υπάρχουν σκληρά σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Bόρειας Ιρλανδίας.

Η Μέι υπερασπίστηκε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Αυτό που λέω είναι ότι έκανα την δουλειά μου έφερα την καλύτερη συμφωνία.

Θα την θέσω ενώπιον του Κοινοβουλίου και εκεί οι βουλευτές θα πρέπει να αποφασίσουν αν αυτή τιμά την απόφαση των πολιτών στο δημοψήφισμα του 2016.

.@BBCLauraK: "Is it not the case that you are in office, but you're not really in power?"



Theresa May: "I'm going to do my job of getting the best deal for Britain"



Live updates as PM defends draft #Brexit deal: https://t.co/IinSvuOBRi pic.twitter.com/QRATa2LmJo — BBC News (UK) (@BBCNews) November 15, 2018

Οι διαπραγματεύσεις για έξοδο από την Ε.Ε δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση.

Οι εταίροι μας έχουν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει γίνει στις διαπραγματεύσεις.

Είχαμε μια καλή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ερωτηθείσα για την διαίρεση του κόμματος της ανέφερε ότι αυτό που θέλει ο βρετανικός λαός είναι η συμφωνία να εγκριθεί.

Πιστεύω ότι τα μέλη του κόμματος μου θα δουν αυτή την συμφωνία και θα καταλάβουν την αναγκαιότητα για να την εγκρίνουν, δήλωσε.

Ερωτηθείσα ποιος θα είναι ο νέος υπουργός Brexit, δήλωσε ότι ήταν μια δύσκολη ημέρα ο Μάικλ (παραιτηθείς υπουργός Brexit) έκανε καλή δουλειά. Dεν έχει διορίσει κάποιον στην θέση του προς τον παρόν όμως προτίθεται να το κάνει

Για το τι θα πράξει σε περίπτωση που υπάρξει πρόταση μομφής εναντίον της από το κόμμα της δήλωσε ότι η ηγεσία δεν υπάρχει για να λαμβάνει εύκολες αποφάσεις.

Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις ανησυχίες που υπάρχουν για το Ιρλανδικό ζήτημα.

Ο λαός ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ε.Ε και τα μέλη του κοινοβουλίου πρέπει να αποφασίσουν τον τρόπο, τόνισε.

Επικεντρωθήκαμε στο να ανταποκρίνεται αυτή η συμφωνία προς το εθνικό μας συμφέρον και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, είπε.

Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου για το δεύτερο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα έχει γίνει και εμείς θα φύγουμε από την Ε.Ε τον Μάιο του 2019, θέτοντας έτσι τέλος στις φήμες για δεύτερο δημοψήφισμα.

"This is a Brexit that delivers on the priorities of the British people"



UK PM Theresa May says she will see through her #Brexit plans and vows to get "the best deal for Britain"



Follow live updates: https://t.co/IinSvuOBRi pic.twitter.com/c9vtNTg2cI — BBC News (UK) (@BBCNews) November 15, 2018

Τι προηγήθηκε Τον «ασκό του Αιόλου» στην Βρετανία άνοιξε η παραίτησή του Υπουργού Brexit Ντόμινικ Ράαμπ, στον απόηχο της έγκρισης της Συμφωνίας Αποχώρησης από την ΕΕ από το βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολούθησε η υπουργός Εργασίας Εσθερ ΜακΒέι η οποία ανακοίνωσε την παραίτησή της από την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι λόγω της διαφωνίας της με το σχέδιο συμφωνίας για το Brexit. Την ίδια ώρα, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της ως συμβούλου στο υπουργείο Παιδείας η Αν-Μαρί Τρεβέλιαν, βουλευτής του Συντηρητικού κόμματος, εκφράζοντας ανησυχίες για τη συμφωνία της κυβέρνησης για το Brexit. Από την θέση του Αντιπροέδρου των «Συντηρητικών» παραιτήθηκε και ο Rehman Chishti ενώ σειρά βουλευτών του κόμματος δημοσιοποιήσαν επιστολές απόσυρσης της εμπιστοσύνης τους προς το πρόσωπο της Τερέζα Μέι. Πιο πριν η Μέι ανακρίθηκε από ενώπιον του Κοινοβουλίου. Η επιλογή είναι σαφής: Μπορούμε να επιλέξουμε να αποχωρήσουμε χωρίς συμφωνία, μπορούμε να ρισκάρουμε να μην υπάρξει καθόλου Brexit ή μπορούμε να επιλέξουμε να ενωθούμε και να υποστηρίξουμε την καλύτερη συμφωνία που μπορεί να προκύψει από διαπραγμάτευση", δήλωσε η Μέι ενώπιον του βρετανικού κοινοβουλίου.