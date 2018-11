Οχάιο: Συναγερμός σε νοσοκομείο-Πληροφορίες για ένοπλη που απειλεί

Συναγερμός σήμανε σε νοσοκομείο στο Οχάιο, έπειτα από πληροφορίες για παρουσία ένοπλης γυναίκας.

Η αστυνομία κάνει έρευνα στους ορόφους του κτιρίου του Cleveland Clinic -Medina Hospital.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει όπλο και απειλεί ανθρώπους.

Η αστυνομία ανέφερε στα τοπικά ΜΜΕ ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, ενώ με βάση νέα ανάρτηση, δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο.

Police are on scene at Medina Hospital responding to a potential active shooter situation in the medical office building. Both the hospital and office building are on lockdown. We advise no one travel to the Medina campus. We will continue to share updates.