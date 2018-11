H στιγμή που «τσουνάμι χιονιού» καταβροχθίζει πόλη στη Σιβηρία

Αν βρισκόμασταν στον φανταστικό κόσμο του Game of Thrones, η εικόνα ενός απίστευτου χιονιά να έρχεται κατά πάνω μας σαν να θέλει να μας καταβροχθίσει μπορεί και να ήταν φυσιολογική.

Οι κάτοικοι του Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας δεν μπορούν να πουν το ίδιο ωστόσο. Όταν ένα σπάνιο σχετικά φαινόμενο συνέβη οι πιο ψύχραιμοι σήκωσαν τις κάμερες για να το καταγράψουν.

Ένα μεγάλο «τσουνάμι χιουνιού» επελαύνει σκεπάζοντας την πόλη σιγά σιγά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του RT οι θερμοκρασίες λόγω της κακοκαιρίας μπορούν να πιάσουν μέχρι και -50 βαθμούς Κελσίου.

Ένα παρόμοιο φαινόμενο και εξίσου εντυπωσιακό είχε παρουσιαστεί στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ το 2017.

Snow tsunami covers the city of Krasnoyarsk, Siberia's third largest. Video shared by Afontovo TV station pic.twitter.com/edcoUBtb3I