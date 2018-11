Πύρινος εφιάλτης στην Καλιφόρνια-Στους 23 οι νεκροί

Οι διασωστικές δυνάμεις εντόπισαν το Σάββατο σορούς «πολλών» ανθρώπων, θύματα από τις τεράστιες πυρκαγιές που κατέστρεψε την πόλη Πάρανταϊς, βόρεια του Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι σοροί ανασύρθηκαν αρκετές ώρες μετά στα απομεινάρια από τα καμένα σπίτια στην πόλη.

Watch as a family prays for safety whilst fleeing a wildfire in California - nine people have been killed and more than 250,000 people have had to flee for safety from the fires. pic.twitter.com/oAxkN4H6Ry