ΕΚΤΑΚΤΟ: Αυτοκίνητο κτύπησε την αυτοκινητοπομπή Μέι και Μίτσελ

Ένα αυτοκίνητο κτύπησε την αυτοκινητοπομπή που μετέφερε την Βρετανίδα Πρωθυπουργό και τον Βέλγο ομόλογό της.

Η Μέι βρισκόταν στο Βέλγιο για να τιμήσει τα 100 χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου (1914-18), που συμπληρώνονται την Κυριακή, και αργότερα ταξίδεψε στη Γαλλία για άλλες τελετές.Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν Διεθνή ΜΜΕ, αυτοκίνητο «έσπασε» ουσιαστικά την πομπή που μετέφερε τους δυο αξιωματούχους και κτύπησε δυο μοτοσικλετιστές της φρουράς.

Οι δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος όπως ούτε και η ταυτότητα του οδηγού του αυτοκινήτου.

Δεν έχουν γίνει επίσημες δηλώσεις ενώ η τιμητική επίσκεψη των δυο ολοκληρώθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη.

Un homme s’insère dans le convoi de Charles Michel et de Theresa May sur la E42 et percute deux motards: les deux policiers blessés https://t.co/guh5CEisBs