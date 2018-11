ΗΠΑ: Σε φονική εξελίσσεται πυρκαγιά που σαρώνει την πόλη Πάρανταϊς

Πυρκαγιά που επεκτάθηκε με αστραπιαία ταχύτητα σάρωσε τμήματα μιας πόλης στη βόρεια Καλιφόρνια την Πέμπτη κι εκφράζονται φόβοι για νεκρούς, καθώς μετέτρεψε σε αποκαΐδια ένα νοσοκομείο, εκατοντάδες σπίτια, ενώ ανάγκασε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους με χαοτικό τρόπο, με αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ακόμη και με τα πόδια, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των ιδιαίτερα ξηρών συνθηκών, η πυρκαγιά που βαπτίστηκε «Camp Fire» από τις αρχές σάρωσε τμήματα της πόλης Πάρανταϊς (27.000 κάτοικοι), κατατρομοκρατώντας τους κατοίκους με φλόγες που έφθαναν ακόμα και τα δεκαπέντε μέτρα ύψος.

Η πόλη Τσίκο (93.000 κάτοικοι) ενδέχεται να είναι η επόμενη που θα απειληθεί από τη φωτιά, που προβλεπόταν να κινηθεί προς δυσμάς, ενισχυμένη από ανέμους ταχύτητας 56 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τον Ντάρεν Ριντ, επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος της Κομητείας Μπιούτ.

«Λάβαμε αναφορές για νεκρούς. Οι αναφορές αυτές δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί», σημείωσε ο Κόρι Χόνι, σερίφης της Κομητείας.

Η Καλιφόρνια έχει ήδη βιώσει μια από τις χειρότερες χρονιές της ιστορίας της σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Οι φλόγες ήδη απανθράκωσαν 2.516.100 στρέμματα το 2018, έκταση διπλάσια από ό,τι το 2017 και σχεδόν τριπλάσια του μέσου όρου της πενταετίας.

«Όλη η πόλη καίγεται», δήλωσε ο Μπομπ Βαν Καμπ, κάτοικος της Πάρανταϊς που έφυγε με τη μοτοσικλέτα του, μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. «Χρειάστηκε να περάσουμε με τη μηχανή μέσα από τις φλόγες για να φθάσουμε ως εδώ», πρόσθεσε, κατά μήκος του δρόμου που συνδέει τις πόλεις Πάρανταϊς και Τσίκο.

Καθώς η πόλη βρίσκεται σε πλαγιά και οι οδοί διαφυγής είναι περιορισμένες, τροχαία μετέτρεψαν τους δρόμους σε παγίδες. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους κι άρχισαν να τρέχουν για να σωθούν από τις φλόγες με τα παιδιά τους ή τα κατοικίδιά τους στα χέρια. Μια γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο με το οποίο η ίδια και οι δικοί της έφευγαν, έγραψε η τοπική εφημερίδα Enterprise-Record.

Η κατάσταση είναι «χαοτική», πρόκειται για «πολύ άσχημη φωτιά», δήλωσε ο Ράιαν Λάμπερτ, ένας αστυνομικός της τροχαίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης και με απίστευτη ταχύτητα κατέκαψε 32.370 στρέμματα γης, αναγκάζοντας τις αρχές να δώσουν εντολή στους 27.000 κατοίκους της Πάρανταϊς να απομακρυνθούν αμέσως από αυτή.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν ένα μηχάνημα έργου για να βγάλουν από τον δρόμο εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα προκειμένου να φθάσουν στο νοσοκομείο Φέδερ Ρίβερ και να απομακρύνουν τους ασθενείς, καθώς η φωτιά είχε επεκταθεί σε μια παλιά πτέρυγα και στην οροφή του τμήματος επειγόντων περιστατικών, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Κομητείας Μπιούτ, ο Νταγκ Τίτερ. Το νοσοκομείο κατόπιν καταστράφηκε ολοσχερώς, δήλωσε ο Μάικ Μάνγκας, εκπρόσωπος της εταιρείας που το διαχειρίζεται, της Dignity Health, ενώ καταστράφηκε επίσης μια κλινική, η Paradise Immediate Care, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της, ο Μπραντ Σμιθ.

