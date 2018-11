Πανικός σε πτήση: Αεροσκάφος χτύπησε σε στύλο κατά την απογείωση

Ένα αεροσκάφος της εταιρείας Lion Air χτύπησε σήμερα σε έναν στύλο, κατά τη διάρκεια της απογείωσής του από το αεροδρόμιο του Μπενγκούλου, στη Σουμάτρα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, μόλις 10 ημέρες αφότου αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας κατέπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 189 άνθρωποι.

Το αεροσκάφος μετέφερε 143 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα και είχε ως τελικό προορισμό την Τζακάρτα. Χτύπησε στον στύλο με το αριστερό φτερό του, ενώ τροχοδρομούσε στην πίστα του αεροδρομίου πριν από την απογείωσή του.

Λόγω της ζημιάς, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να κατέβουν και να επιβιβαστούν σε άλλο αεροσκάφος.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν την τρύπα στην άκρη του αριστερού φτερού.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας χαμηλού κόστους είπε ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία τους. Το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το συμβάν.

Στις 29 Οκτωβρίου, ένα Boeing 737 της Lion Air κατέπεσε στη θάλασσα της Ιάβας, μισή ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι πιλότοι του λάμβαναν λανθασμένες πληροφορίες από τα όργανα ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε παρουσιάσει προβλήματα στις τέσσερις τελευταίες πτήσεις του.

