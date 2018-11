Σύγκρουση πλοίων στη θαλάσσια περιοχή της Νορβηγίας (pics)

Διασώστες επιχειρούν σήμερα να αποτρέψουν τη βύθιση μιας φρεγάτας του νορβηγικού Πολεμικού Ναυτικού, η οποία βάζει νερά αφού συγκρούσθηκε με πετρελαιοφόρο σε φιόρδ της Νορβηγίας.

Το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας) στο φιόρδ Χιέλτεφιορδ κοντά στο Μπέργκεν (δυτική Νορβηγία), προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό οκτώ ανθρώπων οι οποίοι περιθάλπονται, σύμφωνα με τις νορβηγικές ένοπλες δυνάμεις.

Επιστρέφοντας από τη νατοϊκή άσκηση Trident Juncture, η οποία ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη στη Νορβηγία, η φρεγάτα KNM Helge Ingstad συγκρούσθηκε με το δεξαμενόπλοιο Sola TS, με σημαία Μάλτας και ιδιοκτησίας έλληνα εφοπλιστή --της εταιρείας Tsakos Energy Navigation, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ--, και άρχισε να βάζει νερά. Τα 137 μέλη του πληρώματός της απομακρύνθηκαν από το πλοίο.

«Η KNM Helge Ingstad υπέστη ζημιές στα έξαλα και στα ύφαλα. Οι ζημιές ήταν τέτοιες που η φρεγάτα δεν είναι πλέον ευσταθής και δεν μπορεί να επιπλεύσει επαρκώς», δήλωσε ο Σίγκουρντ Σμιτ, αξιωματικός του νορβηγικού Πολεμικού Ναυτικού, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Κατά συνέπεια αποφασίσθηκε να προσαράξει στην ακτή», εξήγησε.

Το μεσημέρι, το γκρίζο πλοίο των 5.000 τόνων είχε γείρει σχεδόν εντελώς και μεγάλο μέρος του ελικοδρόμιού του στην πρύμνη βρισκόταν κάτω από το νερό, σύμφωνα με τις εικόνες των τηλεοπτικών δικτύων.

«Έβαλε πολύ νερό και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να βυθιστεί εκεί όπου βρίσκεται», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Κέντρου Διάσωσης της Σόλα.

Σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τη βύθισή της, ρυμουλκά προσπαθούν να κρατήσουν τη φρεγάτα στη θέση της ενώ την επιχείρηση παρακολουθούν πολλά στρατιωτικά πλοία.

Δεν υπάρχει κανένας τραυματίας ανάμεσα στα 23 μέλη του πληρώματος αυτού του πετρελαιοφόρου των 62.000 τόνων (κενό φορτίου), το οποίο δεν υπέστη παρά ελαφρές ζημιές, σύμφωνα με το κέντρο διάσωσης.

Δεν έχει επισημανθεί καμιά διαρροή του φορτίου του.

