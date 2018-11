ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από το μακελειό σε μπαρ (vid)

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού σκοτώθηκαν στο μπαρ της νότιας Καλιφόρνιας, της πόλης Θάουζαντ Όουκς, όταν άγνωστος εισέβαλε και άνοιξε πυρ.

Το BBC μεταδίδει ότι οι νεκροί είναι 13, συμπεριλαμβανομένου του δράστη και ενός αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στο μπαρ-ψησταριά «Borderline» λίγο μετά τις 23.00 (τοπική ώρα), πέταξε καπνογόνα και άνοιξε πυρ με ένα ημιαυτόματο όπλο.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 11 τραυματίες, ενώ σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, τελικά οι νεκροί ανέρχονται στους 12.

Οι Αρχές της πόλης ανακοίνωσαν πριν λίγη ώρα ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, ενώ οι τραυματίες μπορεί να φτάνουν ακόμα και τους 20.

Σημειώνεται ότι το μπαρ ήταν γεμάτο με νεαρά άτομα, αφού φιλοξενούσε ένα event με έκπτωση για φοιτητές.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι από το εσωτερικό του εστιατορίου ακούστηκαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί. Έντρομοι οι πελάτες μπήκαν κάτω από τα τραπέζια ή έτρεξαν στις τουαλέτες για να κρυφτούν. Κάποιοι μάλιστα έσπασαν την τζαμαρία με τα χέρια τους, προκειμένου να καταφέρουν να βγουν γρήγορα έξω, για να ζητήσουν βοήθεια.

Αν και δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα φωτογραφία του δράστη, περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έναν νεαρό άνδρα, γύρω στα 20, με μαύρη καμπαρτίνα, σκούρα ρούχα και μαύρο καπέλο. Ορισμένοι μάρτυρες αναφέρουν ότι φορούσε μάσκα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι είδαν το πρόσωπό του και είχε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα με σκούρα μαλλιά.

Approaching the scene of Borderline. Dozen of sheriff's vehicles lined up + the buzz of helicopters overhead. pic.twitter.com/Gdhz0YiBag