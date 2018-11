Άγριος καυγάς Τραμπ - δημοσιογράφου του CNN – «Είσαι αγενής» (vid)

Ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε διαπίστευση δημοσιογράφου μετά από έντονο διάλογο με Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ανακαλεί μέχρι νεοτέρας τη διαπίστευση ενός δημοσιογράφου του CNN, λίγες ώρες αφού ο συντάκτης του τηλεοπτικού δικτύου που καλύπτει την αμερικανική προεδρία είχε έναν εξαιρετικά τεταμένο διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρεπουμπλικάνος μία ημέρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

"Μόλις μου απαγόρευσαν την είσοδο στον Λευκό Οίκο", επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Τζιμ Ακόστα. Ο δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Τραμπ, αρνήθηκε να δώσει το μικρόφωνο πίσω στην εργαζόμενη στην αμερικανική προεδρία παρότι ο πρόεδρος είχε πάψει να του απαντά πλέον.

"Θα σου πω τι. Το CNN πρέπει να ντρέπεται που δουλεύεις για αυτό. Είσαι αγενής, φρικτός άνθρωπος", είπε ο Τραμπ στον Ακόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. "Όταν μεταδίδεις ψευδείς ειδήσεις, πράγμα που κάνει το CNN, είσαι εχθρός του λαού!", πρόσθεσε.

“You are a rude, terrible person. You shouldn’t be working for CNN,” Trump told CNN’s Jim Acosta during a press conference in which he repeatedly clashed with reporters. pic.twitter.com/OvWCcFap5g