Συναγερμός στο αερ. Χίθροου μετά τον εντοπισμό ύποπτου πακέτου

Το Terminal 4 του αεροδρομίου του Χίθροου στο Λονδίνο εκκενώθηκε μετά από τον εντοπισμό ύποπτου πακέτου.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ στο περιστατικό ανταποκρίθηκε ένοπλη Αστυνομία. Το πακέτο εντοπίστηκε σε γραφείο της εταιρείας El Al Israel Airlines, στο Terminal 4.

Όλες οι πτήσεις από τον σχετικό τερματικό σταθμό έχουν καθυστερήσει.

BREAKING: Major Security operation in #Heathrow Terminal 4 in London. Suspicious package found at #ELAL check in desk. Entire departures section sealed off. With heavily armed police units on scene.

All flights departing Heathrow Terminal 4 delayed, as a result. pic.twitter.com/BM7YBm8aob