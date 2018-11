Αυτό είναι το σποτ του Τραμπ που «έκοψαν» CNN, NBC και Fox News

Τρία μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα «έκοψαν» αμφιλεγόμενο τηλεοπτικό σποτ για τη μετανάστευση, το οποίο είχε εγκρίνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το CNN το χαρακτήρισε ρατσιστικό και το απέσυραν, ενώ το ίδιο έπραξαν τόσο το NBC, όσο και το Fox News. Το σποτ συνδέει το καραβάνι των μεταναστών που κινείται προς τις ΗΠΑ με τον Λουίς Μπρακαμόντες, έναν παράτυπο μετανάστη που δολοφόνησε δύο αστυνομικούς στην Καλιφόρνια το 2014.

«Το καραβάνι των 7.000 μεταναστών διασχίζει το Μεξικό και παρελαύνει προς τις ΗΠΑ. Επικίνδυνοι παράνομοι εγκληματίες. όπως ο δολοφόνος αστυνομικών Λουίς Μπρακαμόντες δεν ενδιαφέρονται για τους νόμους μας. Η Αμερική δεν μπορεί να επιτρέψει αυτή την εισβολή. Το καραβάνι μεταναστών πρέπει να εμποδιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του θα προστατεύσουν τα σύνορά μας και θα κρατήσουν ασφαλή την οικογένειά μας. Το μέλλον της Αμερικής εξαρτάται από εσάς. Σταματήστε το καραβάνι, ψηφίστε Ρεπουμπλικανούς», αναφέρει το σποτ, που καταλήγει με τη φωνή του Αμερικανού προέδρου: «Είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ και εγκρίνω αυτό το μήνυμα».

«Επειτα από περαιτέρω εξέταση, αναγνωρίσαμε την ανάλγητη φύση της διαφήμισης και αποφασίσαμε να σταματήσουμε την προβολή της το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε εκπρόσωπος της NBC Universal. Το Σάββατο, το CNN είχε χαρακτηρίσει ρατσιστικό το βίντεο και το απέρριψε.

To Fox News επίσης ανακοίνωσε ότι απέσυρε τη διαφήμιση, η οποία δεν θα προβληθεί ούτε στο Fox News Channel, ούτε στο Fox Business Network.

CNN refused to run this ad... I guess they only run fake news and won’t talk about real threats that don’t suit their agenda. Enjoy. Remember this on Tuesday. #vote #voterepublican pic.twitter.com/VyMm7GhPLX