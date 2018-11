Ρωσικό μαχητικό Su-27 παρεμπόδισε αμερικανικό κατασκοπευτικό

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αμερικανών πιλότων εξ' αιτίας του τρόπου με τον οποίο ένα μαχητικό Su-27 παρεμπόδισε ένα κατασκοπευτικό EP-3 Aries στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στις 5 Νοεμβρίου 2018, ένα αμερικανικό EP-3 Aries που πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα παρεμποδίστηκε από ένα ρωσικό Su-27. Αυτή η διάδραση έγινε επικίνδυνη λόγω του γρήγορου περάσματος του Su-27 μπροστά από το αεροσκάφος, θέτοντας σε κίνδυνο τους πιλότους και το πλήρωμα», αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού ναυτικού.

Οι ΗΠΑ έδωσαν, μάλιστα, στη δημοσιότητα οπτικό υλικό του περιστατικού.

​«ΈΚΤΑΚΤΟ: Αμερικανικό EP-3 εμποδίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα από ρωσικό SU-27 θέτοντας σε κίνδυνο τους πιλότους και το πλήρωμα. Το αεροσκάφος του αμερικανικού ναυτικού λειτουργούσε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και δεν προκάλεσε αυτή τη ρωσική ενέργεια», αναφέρει στην ανάρτησή του το αμερικανικό ναυτικό.

Επίσης η αμερικανική πλευρά συμπληρώνει ότι οι ενέργειες του ρωσικού μαχητικού προκάλεσε αναταράξεις στο εσωτερικό του κατασκοπευτικού.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr