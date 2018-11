Πτήση θρίλερ... Ταξίδευαν για 77 ώρες από Ορλάντο - Λονδίνο

Για απάνθρωπη αντιμετώπιση κάνουν λόγο επιβάτες της πτήσης Ορλάντο - Λονδίνο με την British Airways.

Ταλαιπωρημένοι επιβάτες κατηγορούν την British Airways για απάνθρωπη αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια ενός εφιαλτικού ταξιδιού 77 ωρών, από το Ορλάντο στο Λονδίνο.

Η αεροπορική πτήση 2036 της British Airways έπρεπε να απογειωθεί από το Ορλάντο στις 7.25 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη -και έπρεπε να προσγειωθεί στο Λονδίνο έπειτα από 8 ώρες- αλλά οι επιβάτες δεν κατάφεραν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Κυριακή.

Αφού αναγκάστηκαν πρώτα να αποβιβαστούν από το πρώτο αεροπλάνο που είχαν μπει λόγω τεχνικού προβλήματος, το αεροσκάφος που τελικά απογειώθηκε από το Ορλάντο, προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη και όχι στο Λονδίνο, λόγω τεχνικού προβλήματος. Έπειτα, περίμεναν επί 6 ώρες να έρθει να τους παραλάβει ένα άλλο αεροπλάνο το Σάββατο, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο Λονδίνο την Κυριακή.

Εικόνες παιδιών που κοιμούνται στο πάτωμα του αεροδρομίου κυκλοφόρησαν στα social media, ενώ άλλοι επιβάτες παραπονέθηκαν ότι η αεροπορική εταιρία δεν τους παρείχε ούτε φαγητό, ούτε διαμονή.

«Η εξυπηρέτηση πελατών της BA είναι αηδιαστική, απολύτως αποτρόπαια», δήλωσε η επιβάτιδα Sarah Wilson στο BBC.

Η γυναίκα βρισκόταν στη Φλόριντα με τα τέσσερα παιδιά της προκειμένου να τους πραγματοποιήσει το όνειρο ενός ταξιδιού στη Disney World, το οποίο της κόστισε 11.000 λίρες και τελικά κατέληξε στην απίστευτη ταλαιπωρία της οικογένειας καθώς επέστρεψαν στο Λονδίνο τρεις μέρες μετά την αναμενόμενη επιστροφή τους, ενώ είχαν προηγηθεί άθλιες συνθήκες αναμονής και αλλαγών πτήσεων, όπως γράφει το SkyNews.

«Οι επιβάτες αντιμετωπίστηκαν απάνθρωπα, όλοι θέλαμε λίγο φαγητό, κάπου να κοιμηθούμε και να είμαστε ενημερωμένοι - και απέτυχαν σε όλα, ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζονται», είπε στο BBC.

Η ΒΑ εξέδωσε ανακοίνωση, όπου ανέφερε ότι: «Εκτιμούμε ότι αυτή ήταν μια κουραστική και απογοητευτική εμπειρία για τους πελάτες μας και ζητάμε συγγνώμη για τη μεγάλη καθυστέρηση στην πτήση τους».

Το περιστατικό συνέπεσε με το μαραθώνιο της Νέας Υόρκης που σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία είχαν πληρότητα σχεδόν 100%.

Παρά τους ισχυρισμούς των πελατών ότι τους άφησε να κοιμηθούν στο πάτωμα του αεροδρομίου και δεν τους έδωσαν φαγητό ή ποτό, ένας εκπρόσωπος της ΒΑ δήλωσε: «Οι επιβάτες μας επιβιβάστηκαν σε άλλες πτήσεις όπου ήταν δυνατόν, και ενώ υπήρχαν περιορισμένοι ξενοδοχειακοί χώροι, η ομάδα μας παρείχε κρεβάτια, φαγητό και ποτά για να εξασφαλίσουν ότι ήταν άνετα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους».

Αρκετοί επιβάτες δημοσιοποίησαν την εμπειρία τους στο Twitter.

Η Rosie Slater Watts, μοιράστηκε δύο φωτογραφίες, με τα παιδιά της να κοιμούνται στο πάτωμα. «#BA2036, λυπηρή εξυπηρέτηση.Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι τα παιδιά μας έπρεπε να κοιμούνται στο πάτωμα ενός αεροδρομίου για πεντέμισι ώρες», έγραψε.

Μια άλλη μητέρα έκανε την εξής ανάρτηση: «Φανταστείτε να έχετε μια μικρή κόρη να περνάει τα γενέθλιά της στο αεροδρόμιο, να κάθεται σε ένα σκληρό δάπεδο και να μην ξέρει πότε πρόκειται να φάει, να κοιμηθεί ή να έχει ένα ασφαλές μέρος για να μείνει.Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση αυτής της οικογένειας και σκεφτείτε τι κάνετε # BA2036».

Πηγή: huffingtonpost.gr

#BA2036 deplorable service. Cannot believe our children had to sleep on the floor of an airport terminal for five and a half hours whilst you advise that you are looking after us. pic.twitter.com/sPXUFnmZgX