Νεκρή 9μελής οικογένεια από τις πλημμύρες στη Σικελία (pics+vids)

Δέκα άνθρωποι, εκ των οποίων εννέα μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Παλέρμο στη Σικελία από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση των ποταμών, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα πτώματα εννέα μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους παιδιά ηλικίας ενός έτους, 3 και 15 ετών, περισυνελέγησαν από το σπίτι τους στην περιοχή Καστελντάτσια. Τρία ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας κατάφεραν να γλιτώσουν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Agi.

'Ενας 44χρονος διευθυντής πρατηρίου καυσίμων έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ, στην κοινότητα Βίκαρι, στην προσπάθειά του να φτάσει στον χώρο εργασίας του όπου ένας εργαζόμενος είχε εγκλωβιστεί, διευκρινίζει το Agi. Ένας επιβάτης, ο οποίος δεν έχει βρεθεί ακόμη, επέβαινε στο αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από την ορμή του νερού.

Οι αρχές δεν έχουν κανένα νέο για την τύχη ενός γιατρού που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην πόλη Κορλεόνε και πιθανόν αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει πάνω σε δρόμο λόγω της κακοκαιρίας.

MAJOR floods hit Palermo, Sicily tonight, November 3/4. 9 fatalities, 2 people missing. This video is from Mislimeri (Pa). Report: Rete Meteo Amatori pic.twitter.com/jjafCSFkRc