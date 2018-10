Συντριβή ελικοπτέρου στην Φλόριντα - Αναφορές για νεκρούς

Συντριβή ελικοπτέρου σημειώθηκε πριν από λίγο στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του RT μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί δύο θάνατοι ενώ ένα πρόσωπο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, αφού τραυματίστηκε από τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Οι δύο νεκροί αποτελούσαν το πλήρωμα του ελικοπτέρου ενώ το άτομο που τραυματίστηκε βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε η συντριβή.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Sebring, με 10.000 κατοίκους.

To ελικόπτερο συνετρίβη σε λυόμενο σπίτι. Τα βίντεο και οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι σοκαριστικά

US27/Stryker Rd Avon Park. 1 injured flown out. TOT FHP. One lane still blocked south bound pic.twitter.com/fVMXvINGuH