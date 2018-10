Ποια ήταν η γυναίκα καμικάζι που ανατινάχθηκε στην Τύνιδα (pics)

Η νεαρή γυναίκα που πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε χθες, Δευτέρα, στο κέντρο της Τύνιδας και είχε στόχο μια περίπολο της αστυνομίας, ήταν διπλωματούχος και άνεργη, ανακοίνωσε η εισαγγελία που ασχολείται με υποθέσεις τρομοκρατίας.

Είκοσι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δεκαπέντε αστυνομικοί και δύο έφηβοι, τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή, την πρώτη που συγκλονίζει την πρωτεύουσα της Τυνησίας από το 2015, όμως κανείς τους δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμαναν οι Αρχές.

Η ζωή έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς στη λεωφόρο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα, με εξαίρεση την ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας σε αυτή την κεντρική οδική αρτηρία, όπου βρίσκονται το Υπουργείο Εσωτερικών, η πρεσβεία της Γαλλίας και ο καθεδρικός ναός της Τύνιδας.

Οι δημοτικές αρχές καθαρίζουν την περιοχή όπου η νεαρή γυναίκα ανατινάχθηκε, ενώ τουρίστες περιδιαβαίνουν τη λεωφόρο, όπου υπάρχουν πολλά καφέ.

Η βομβίστρια αυτοκτονίας, η 30χρονη Μνα Γκουέμπλα είχε δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ δεν ήταν γνωστή στις Αρχές ως υποστηρίκτρια ακραίων ιδεολογιών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εισαγγελίας Σοφιέν Σλίτι. Όπως μετέδωσαν τα τυνησιακά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα δεν κατάφερε ποτέ να εργαστεί στον τομέα των σπουδών της, ενώ καμιά φορά εργαζόταν ως βοσκός για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της.

Η ανεργία πλήττει σχεδόν το ένα τρίτο των νέων διπλωματούχων στην Τυνησία, όπου η οικονομία παραμένει στάσιμη, οκτώ χρόνια μετά την επανάσταση.

Η Γκουέμπλα καταγόταν από μια αγροτική περιοχή στην επαρχία Μαχντία στην ανατολική Τυνησία, επεσήμανε ο Σλίτι, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει γίνει προς το παρόν καμία σύλληψη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση.

#Tunisia- initial, still unconfirmed, reports of an explosion along Habib Bourguiba avenue in Central #Tunis.

Further unconfirmed reports claim this may have been caused by a female suicide bomber. pic.twitter.com/GfmvFYGo0v