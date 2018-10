Ινδονησία: Αεροσκάφος με 188 επιβαίνοντες συνετρίβη στη θάλασσα

Αεροσκάφος της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air με 188 επιβαίνοντες, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, κατέπεσε στα ανοικτά των ινδονησιακών ακτών, γνωστοποίησαν στελέχη των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και του υπουργείου Μεταφορών της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τον Σιντού Ραχάγιου, επικεφαλής της διεύθυνσης πολιτικής αεροπορίας του ινδονησιακού υπουργείου Μεταφορών, στο αεροσκάφος επέβαιναν «178 ενήλικοι επιβάτες, ένα παιδί, δύο βρέφη, καθώς και δύο πιλότοι και πέντε μέλη του πληρώματος καμπίνας».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος «ζήτησε να επιστρέψει» στο αεροδρόμιο πριν «χαθεί από τα ραντάρ».

Σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης, το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της χώρας Τζακάρτα προς την Πανγκάλ Πινάν, στο νησί Μπανγκά, κατέπεσε στα ανοικτά των ινδονησιακών ακτών.

Η επαφή με το αεροσκάφος χάθηκε 13 λεπτά μετά την απογείωσή του, ανέφερε νωρίτερα αξιωματούχος των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης. Το αεροσκάφος της Λάιον είναι ένα Boeing 737 Max 8, κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar 24.

"Το Boeing 737 είχε περάσει όλους τους τεχνικούς ελέγχους"

Το Boeing 737 της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air με 189 επιβαίνοντες, μέλη του πληρώματος και επιβάτες, που συνετρίβη σήμερα στα ανοικτά του νησιού της Ιάβας, είχε περάσει από όλους τους τεχνικούς ελέγχους και είχε κριθεί ότι ήταν σε καλή κατάσταση από τεχνική άποψη και μπορούσε να εκτελεί δρομολόγια κανονικά, ενώ είχε χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα από τον Αύγουστο.

Το αεροσκάφος εκτιμάται ότι συνετρίβη και βυθίστηκε στη θάλασσα της Ιάβας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα της χώρας Τζακάρτα, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό την πόλη Πανγκάλ Πινάν, στο νησί Μπανγκά.

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου ήταν εξαιρετικά έμπειροι: αθροιστικά, είχαν 11.000 ώρες πτήσης, τόνισε η Λάιον σε ανακοίνωσή της.

Η Μπόινγκ, η αμερικανική βιομηχανία που κατασκευάζει τα αεροσκάφη του τύπου, ανακοίνωσε ότι είναι ενήμερη για τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης περί του δυστυχήματος και διαβεβαίωσε ότι «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

