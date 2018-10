Εναέρια πλάνα από το σημείο της συντριβή του ελικοπτέρου (vid)

Εναέρια πλάνα από το σημείο όπου συνετρίβη χτες το βράδυ το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της Λέστερ κατέγραψε το Sky News.

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες σωστικών συνεργείων να πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας επέβαινε στο ελικόπτερο, το BBC μετέδιδε νωρίτερα ότι ο Vichai Srivaddhanaprabha είναι νεκρός.

Μάλιστα, βρετανικά ΜΜΕ έγραφαν το πρωί της Κυριακής ότι μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας ήταν και η κόρη του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί εάν κάποιος από τους πέντε επιβαίνοντας διασώθηκε.

Aerial footage has revealed the wreckage of the helicopter crash outside Leicester City football stadium.



It's understood club owner Vichai Srivaddhanaprabha was on board.



