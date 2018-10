Συνετρίβη το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της Λέστερ (vid)

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα της Λέστερ με τη Γουέστ Χαμ το ελικόπτερο του Ταϊλανδού ιδιοκτήτη της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha συνετρίβη έξω από το «King Power Stadium». Ακολούθως το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμης αν ο Ταϊλανδός ιδιοκτήτης της Λέστερ, ο οποίος συνηθίζει να μετακινείται με αυτόν τον τρόπο για τα παιχνίδια των «αλεπούδων», επέβαινε στο ελικόπτερο.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο γήπεδο ο Vichai Srivaddhanaprabha βρισκόταν μόνος του, χωρίς άλλα μέλη της οικογένειάς του.

My God.. this Leicester City helicopter crash scene is horrific. pic.twitter.com/Gb7EJwlDB8 — Piers Morgan (@piersmorgan) 27 Οκτωβρίου 2018

Dreadful news regarding the helicopter crash and ensuing fire outside Leicester City's King Power Stadium.



The situation of the Leicester City owner's Helicopter crash doesn't look good at all.

Praying that those onboard are all Safe and alive