ΗΠΑ: Συναγερμός για ελεύθερο σκοπευτή στη Πενσυλβάνια (pics/vid)

Συναγερμός σήμανε στη Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το RT, οι τοπικές Αρχές ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για ελεύθερο σκοπευτή στη συναγωγή "Δέντρο της ζωής" στη λεωφόρο Wilkins στην Πενσυλβάνια.

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε online από τον δημοσιογράφο WTAE Chris Lovingood δείχνει αστυνομικά οχήματα, τα οποία έσπευσαν στη σκηνή.

Νεότερη ενημέρωση, αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί ενώ ο ύποπτος συνελήφθη.

Σημειώνεται, ότι η σκηνή έχει αποκλειστεί.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.