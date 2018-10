Αυτός είναι ο 56χρονος βασικός ύποπτος για τα τρομοπακέτα (pic)

Ο άνδρας που συνελήφθη στη Φλόριντα σε σχέση με την υπόθεση των 12 δεμάτων που περιείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και εστάλησαν σε επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι ο βασικός και πιθανόν ο μόνος ύποπτος, δήλωσε αξιωματούχος των ομοσπονδιακών υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

Σύμφωνα με την Guardian, πρόκειται για τον Cesar Sayoc.

Ο αξιωματούχος αυτός, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι η σύλληψη του άνδρα έγινε στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της αλυσίδας AutoZone στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ