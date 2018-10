Το 12ωρο του τρόμου με τα εννέα πακέτα βομβών στις ΗΠΑ (pics+vids)

Κύμα τρομοπακέτων «σάρωσε» το πρωί της Τετάρτης, 24 Οκτωβρίου, τις ΗΠΑ, με τη μία είδηση για εύρεση εκρηκτικών μηχανισμών να διαδέχεται την άλλη, φτάνοντας τελικά τα εννέα ύποπτα πακέτα.

Εάν εξαιρεθεί το πρώτο χτύπημα της Δευτέρας, με αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού στον Τζορτζ Σόρος, τα ξημερώματα της Τετάρτης η αρχή του τρόμου έγινε με το ζεύγος Κλίντον, ενώ σειρά είχε το ζεύγος Ομπάμα.

Στη συνέχεια, ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε και στα γραφεία που στεγάζεται το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ένα τρομόδεμα που είχε ως παραλήπτη τον πρώην διευθυντή της CIA Τζον Μπρέναν.

Ακολούθησαν αυτά στο γραφείο της βουλευτίνας του Δημοκρατικού Κόμματος Ντέμπι Γουάσερμαν-Σουλτς, στη Φλόριντα, του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, στο γραφείο της γερουσιαστού των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις, στο Σαν Ντιέγκο, καθώς και στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, Έρικ Χόλντερ.

Τουλάχιστον ένα ύποπτο δέμα εντοπίστηκε και εξετάστηκε και στο Καπιτώλιο, στο οποίο αναγραφόταν ως αποδέκτης η γερουσιαστής των Δημοκρατικών Μαξίν Γουότερς.

Παρότι πληροφορίες ανέφεραν ότι ένα ύποπτο πακέτο είχε φτάσει και στον Λευκό Οίκο, τελικώς πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ προσπαθούν να εντοπίσουν ένα ύποπτο πακέτο που πιστεύουν ότι εστάλη στον πρώην αντιπρόεδρο της χώρας Τζο Μπάιντεν, δήλωσε αξιωματούχος.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα πακέτα περιείχαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μεταλλικό σωλήνα (pipe bomb). Κατά τη διάρκεια του συνήθους ελέγχου, τα δέματα αυτά κρίθηκαν «ύποπτα», καθώς θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να περιέχουν εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Οι παραλήπτες δεν τα έλαβαν, ούτε υπήρξε κίνδυνος να τα λάβουν», πρόσθεσε η Μυστική Υπηρεσία, σημειώνοντας ότι διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση αυτή.

Οι υποθέσεις αυτές, που κατά τις Αρχές είναι συνδεδεμένες, έχουν προκαλέσει αναστάτωση και προβληματισμό στις ΗΠΑ, ενώ ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα οδηγήσει στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους.

Η υπόθεση με τα τρομοδέματα εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα να μεταδίδουν με ταχύτατους ρυθμούς τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ Ντε Μπλάζιο έκανε λόγο για «μία πράξη τρομοκρατίας, η οποία έχει ως στόχο να υπονομεύσει την ελευθερία του Τύπου και τους ηγέτες αυτής της χώρας».

Οι δραματικές αυτές εξελίξεις γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα των υπευθύνων, με το CNNi να υπογραμμίζει ότι όλοι οι αποδέκτες των πακέτων επικρίνουν τακτικά την ακροδεξιά, ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Όμως, ο υπεύθυνος του γραφείου αντιτρομοκρατίας του FBI στη Νέα Υόρκη Μπράιαν Πάαρμαν είπε ότι επρόκειτο για συντονισμένες αποστολές.

«Φαίνεται ότι ένα ή περισσότερα πρόσωπα έστειλαν πολλά παρόμοια δέματα», δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Νέα Υόρκη.

Πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ, CNN, in.gr, Reuters, Guardian