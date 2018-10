«Βροχή» τα τρομοπακέτα στις ΗΠΑ: Επιβεβαιώνει άλλα 2 το FBI (vid)

Βρέθηκαν δύο ακόμη ύποπτα δέματα, παρόμοια με εκείνα που αναχαιτίστηκαν πριν φθάσουν στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και άλλα εξέχοντα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, που είχαν ταχυδρομηθεί στη Δημοκρατική βουλεύτρια Μαξίν Ουότερς της Καλιφόρνιας, επιβεβαίωσε την Τετάρτη το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI).

Τα δύο δέματα που προορίζονταν για την Ουότερς, πολύπειρη πολιτικό των Δημοκρατικών από το Λος Άντζελες που έχει επικρίνει με σφοδρότητα τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνουν σε συνολικά οκτώ τον αριθμό των δεμάτων που φέρονται να περιείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν να διενεργούν έρευνα για την υπόθεση, που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια.

Σε μια άλλη εξέλιξη οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ προσπαθούν να εντοπίσουν ένα ύποπτο πακέτο που πιστεύουν ότι εστάλη στον πρώην αντιπρόεδρο της χώρας Τζο Μπάιντεν, δήλωσε αξιωματούχος.

Εν τω μεταξύ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε ξανά την Τετάρτη το βράδυ την αποστολή αυτοσχέδιων βομβών σε πολλούς πολιτικούς του αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου CNN, καλώντας όμως ταυτόχρονα τα μέσα ενημέρωσης να «αναστείλουν τις εχθροπραξίες».

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διενεργεί μια εντατική έρευνα και θα βρούμε τους υπεύθυνους και θα τους προσαγάγουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Πολύ γρήγορα ελπίζω», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Ουισκόνσιν.

«Κάθε πράξη ή απειλή πολιτικής βίας είναι μια επίθεση εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας μας», συνέχισε, τονίζοντας πως εύχεται τα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ να εκφράζονται «με ειρήνη και αρμονία».

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ απαίτησε από τα αμερικανικά ΜΜΕ να υιοθετήσουν «πολιτισμένο τόνο», να «σταματήσουν τις εχθροπραξίες χωρίς τέλος», τις «συνεχείς επιθέσεις και τον αρνητισμό» και τη μετάδοση «συχνά ψευδών» ειδήσεων. «Πρέπει να σταματήσουν», επέμεινε. «Είμαστε 13 ημέρες πριν από τις πολύ, πολύ σημαντικές εκλογές», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του αμερικανικού Κογκρέσου την 6η Νοεμβρίου.

Ακόμη, ο Τραμπ είπε πως «δεν πρέπει να γίνονται επιθέσεις από όχλους σε δημόσιους χώρους», ούτε να «καταστρέφεται δημόσια περιουσία». Προφανώς αναφερόταν στο γεγονός ότι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι και εγκάλεσαν Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές κατά τη διάρκεια της ασυνήθιστα μακράς και εξαιρετικά τεταμένης διαδικασίας για την επικύρωση του διορισμού του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Για «ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια», στόχος της οποίας ήταν να πλήξει την ελευθεροτυπία και το σθένος των πολιτών, έκανε λόγο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, σε δηλώσεις του μετά το μπαράζ εκρηκτικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε ΜΜΕ, αλλά και στις οικίες των οικογενειών Κλίντον και Ομπάμα.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο τρομοκράτησης, με άγνωστους -προς το παρόν- αποστολείς, το οποίο, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε σε όλο του το φάσμα εξαιτίας της σχολαστικής έρευνας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, οι οποίες εντόπισαν τους φακέλους με τα εκρηκτικά και σήμαναν συναγερμό σε όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες.

Όπως έγινε γνωστό από τις μυστικές υπηρεσίες, κανένας από τους «αποδέκτες» των πακέτων δεν κινδύνευσε, καθώς εντοπίστηκαν εγκαίρως στη διάρκεια των ελέγχων ρουτίνας που διεξάγεται κατά την παραλαβή της αλληλογραφίας.

Την ακροδεξιά οργάνωση Proud Boys δείχνουν ως δράστες του τρομο-μπαράζ στις ΗΠΑ, τα ηλεκτρονικά ίχνη που εντοπίστηκαν από τις αμερικανικές αρχές κατά την εξέταση του μηχανισμού που εντοπίστηκε στο γραφείο του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Τη νεότερη αυτή εξέλιξη επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, λέγοντας πως η έρευνα των αρχών παραπέμπει στο δίκτυο μίσους Proud Boys, το οποίο πρόσφατα εμφανίστηκε στην αμερικανική μεγαλούπολη και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τα δέματα αυτά απευθύνονταν σε "πρόσωπα που προστατεύονται" από την υπηρεσία. Το ένα είχε σταλεί στην κατοικία της Κλίντον στην κομητεία Γουεσττσέστερ της Νέας Υόρκης και εντοπίστηκε την Τρίτη ενώ το δεύτερο, με παραλήπτη τον Ομπάμα, βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.

Το ύποπτο δέμα που εστάλη στην οικία των Κλίντον στην Chappaqua του Γουέτσεστερ της Νέας Υόρκης και που πιθανότατα περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε από υπάλληλο, ο οποίος ελέγχει την αλληλογραφία του πρώην προεδρικού ζεύγους.

Η Χίλαρι Κλίντον, με δημόσια δήλωσή της, επιβεβαίωσε τον εντοπισμό του ύποπτου πακέτου στην οικία της οικογένειάς της και ευχαρίστησε τις αμερικανικές αρχές για τα ταχύτατα αντανακλαστικά τους. Έκανε, δε, ιδιαίτερη αναφορά στους άντρες και τις γυναίκες που εργάζονται στις μυστικές υπηρεσίες, λέγοντας ότι όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ευγνωμοσύνη απέναντί τους, «πολύ περισσότερο σήμερα».

Αντιστοίχως, και το ύποπτο πακέτο με παραλήπτη τον Μπαράκ Ομπάμα παρελήφθη από το προσωπικό των μυστικών υπηρεσιών για διερεύνηση.

Νωρίτερα, το FBI σε ανακοίνωσή του στο Twitter ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την ύπαρξη ύποπτου πακέτου κοντά στο σπίτι του πρώην προεδρικού ζεύγους και οι ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν την υπόθεση, τονίζοντας ότι ενόσω η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη δεν μπορούν να κάνουν περαιτέρω σχόλια.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι η συσκευή που βρέθηκε κοντά στο σπίτι του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της συζύγου του, στα προάστια της Νέας Υόρκης, είναι παρόμοια με εκείνη που είχε τοποθετηθεί σε ένα γραμματοκιβώτιο έξω από το σπίτι του Τζορτζ Σόρος στις αρχές της εβδομάδας. Πριν από δύο ημέρες είχε εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι του Τζορτζ Σόρος από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου, αφού δέχτηκαν μία κλήση εργαζομένου του για ένα «ύποπτο πακέτο».

«Ένας εργαζόμενος στην οικία άνοιξε το πακέτο, και είδε μέσα κάτι που έμοιαζε με εκρηκτική συσκευή. Το άτομο αυτό μετέφερε το πακέτο σε δασώδη έκταση που βρίσκεται κοντά», ανέφερε η ανακοίνωση της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Όπως επισημαίνεται, ο Τζορτζ Σόρος δεν βρισκόταν στην οικία του εκείνη την ώρα.

Εκκενώθηκε γραφείο βουλευτίνας των Δημοκρατικών στη Φλόριντα

Το γραφείο της βουλευτίνας του Δημοκρατικού Κόμματος Ντέμπι Γουάσερμαν-Σουλτς στη Φλόριντα εκκενώθηκε αφού εντοπίστηκε ένα ύποπτο δέμα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά τον συναγερμό για την αποστολή ύποπτων πακέτο σε Ομπάμα, Κλίντον και CNN. Η Γουάσερμαν-Σουλτς είναι η πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πυροτεχνουργοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη της συσκευής για προληπτικούς λόγους.

Εκκενώθηκαν και τα γραφεία της San Diego Union-Tribune στο Ντάλας

Ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε και στα γραφεία της San Diego Union-Tribune, της εφημερίδας που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το γραφείο της βουλευτή των Δημοκρατικών Καμάλ Χάρις, στο Ντάλας. Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα γραφεία της εφημερίδας εκκενώθηκαν και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο για τον έλεγχο του πακέτου.

#BREAKING amid national panic, another suspicious package found in a Los Angeles mail center. AP reports the package is addressed to Rep. Maxine Waters and appears similar to NY, DC bombs. pic.twitter.com/xLgqj4JjAL