Πανικός σε πτήση της American Airlines- Εκκενώθηκε αεροσκάφος

Η εταιρεία American Airlines ανακοίνωσε ότι εξαιτίας «ανησυχιών» για την ασφάλεια του αεροσκάφους που θα εκτελούσε την πτήση 257 από το Μαϊάμι προς την Πόλη του Μεξικού το αεροπλάνο εκκενώθηκε, αλλά—πρόσθεσε—πρόκειται για μια «μη αξιόπιστη απειλή» και διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει «εντός ολίγου» και η πτήση να γίνει κανονικά.

Νωρίτερα, το διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανέφερε μέσω Twitter ότι η αστυνομία διενεργεί έρευνα σχετικά με μια ανησυχία για την ασφάλεια της συγκεκριμένης πτήσης και πρόσθεσε ότι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν προσωρινά από το αεροσκάφος.

Δεν ανακοινώθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

#UPDATE : The all clear has been given and passengers have boarded the flight. https://t.co/72tK9F9s3T

