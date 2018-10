Καυγάς και βρισιές στον αέρα- Άνδρας επιτέθηκε σε γυναίκα (vid)

Σοβαρή κριτική δέχεται αεροπορική εταιρεία μετά την απόφαση της να μην κατεβάσει από την πτήση τον επιβάτη που εκτόξευε ρατσιστικές προσβολές εναντίον μίας μαύρης γυναίκας.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον λευκό άνδρα να βρίζει την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία καθόταν στην ίδια σειρά καθισμάτων στην πτήση από την Βαρκελώνη για το Λονδίνο.

Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και προσπαθούσαν να σταματήσουν την λεκτική επίθεση του άνδρα.

Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση των υπεύθυνων της πτήσης που μετακίνησαν σε άλλη θέση την ηλικιωμένη γυναίκα.

Passenger caught on camera refusing to sit next to black woman on Ryanair flight, hurling insults at her as other passengers attempted to stop him.



Airline staff eventually moved the woman to another seat as several onboard called for the man's removal. https://t.co/oc0I2JjrW9 pic.twitter.com/lQbMxgSxhs