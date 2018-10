Σκόπια: Νίκη Ζάεφ στην πρώτη ψηφοφορία-Πήρε τις 80 ψήφους

Το κοινοβούλιο των Σκοπίων ενέκρινε απόψε, 23:40 ώρα Κύπρου, την πρόταση της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ για την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών και την είσοδο της χώρας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ονομαστική ψηφοφορία έγινε μετά από αίτημα του VMRO, το οποίο υποστήριξε ότι υπήρξε νοθεία στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Mέσα στις επόμενες 20 μέρες θα ακολουθήσουν ακόμα δύο ψηφοφορίες, στις οποίες απαιτείται η θετική ψήφος των 2/3 της Βουλής. Σε περίπτωση που ο Ζάεφ συγκεντρώσει την πλειοψηφία, ανάβει το πράσινο φως για την αναθεώρηση του συντάγματος και ανοίγει από πλευράς Σκοπίων ο δρόμος για την οριστική επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Αντίστοιχες διαδικασίες θα ακολουθηθούν και στη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου και το δεύτερο μέρος της συμφωνίας να επικυρώσει ή όχι τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!