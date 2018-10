ΤΩΡΑ/Λονδίνο :Ύποπτο πακέτο – Ένοπλοι αστυνομικοί στο Westminster

Σε συναγερμό οι αρχές στην Βρετανία μετά τον εντοπισμό ύποπτου πακέτου στην περιοχή του Westminster.

Πάνοπλοι αστυνομικοί και εκπαιδευμένα σκυλιά ερευνούν την περιοχή γύρω από την βρετανική βουλή καθώς σύμφωνα με επιβεβαίωση της Scotland Yard παραλήφθηκε ύποπτο πακέτο.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αρχές.

Victoria Embankment closed at #Westminster Bridge - heard a boom and shake. Police on scene. Reportedly a suspicious package. pic.twitter.com/42YUcYcmJX