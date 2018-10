4 νεκροί στο Τέξας από πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων (vid)

Ο καβγάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων ενός αγοριού στο Τέξας κατέληξε στο να πέσουν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι και να τραυματιστεί ένας, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά ΜΜΕ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ κοντά στη μικρή πόλη Ταφτ, σε κοντινή απόσταση από το Κόρπους Κρίστι. Εκτός των 4 ανδρών που βρέθηκαν νεκροί, ένας πέμπτος, τραυματίας, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή. Τα αίτια της φιλονικίας, ανήμερα των πρώτων γενεθλίων του μωρού, δεν έχουν διευκρινιστεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Officers have blocked off Wilburn Street in Taft after reports of a shooting. More on the story @callerdotcom pic.twitter.com/yQLD0nTtMu