Τραμπ: Ο πάστορας Μπράνσον είναι ελεύθερος-Σύντομα θα είναι σπίτι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η διοίκησή του «εργάστηκε πολύ σκληρά» στην υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον, λίγο αφότου τουρκικό δικαστήριο απεφάνθη υπέρ της απελευθέρωσής του.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά (στην υπόθεση) του πάστορα Μπράνσον!» έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Λίγο μετά ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ελπίζει ο Μπράνσον να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του ασφαλής.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον Πάστορα Μπράνσον και ελπίζουμε να τον έχουμε σύντομα και με ασφάλεια κοντά μας, πίσω στην πατρίδα».

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του πάστορα ανέφερε ότι ο Άντριου Μπράνσον πιθανόν θα επιστρέψει στις ΗΠΑ μετά την απελευθέρωσή του.

Ερωτηθείς εάν ο πάστορας θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, ο Ισμαήλ Τζεμ Χαλαβούρτ απάντησε:

«Πιθανώς θα φύγει».

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON!