Ατύχημα κατά την εκτόξευση του ρωσικού πυραύλου Σογιούζ (vid)

Ατύχημα σημειώθηκε κατά την διαδικασία εκτόξευσης του ρωσικού πυραύλου Σογιούζ MS-10, που μετέφερε το επόμενο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν.

Ένα σφάλμα στο κύριο σώμα του πυραύλου Σογιούζ καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της εκτόξευσής του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πλήρωμα του πυραύλου είναι καλά στην υγεία του, αν και δέχεται βαρυτική δύναμη ίση με 6 g, και θα προχωρήσει σε προσγείωση έκτακτης ανάγκης στο Καζακστάν.

Το Σογιούζ MS-10 αναμενόταν να μεταφέρει το επόμενο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), τον αμερικανό αστροναύτη Νικ Χαγκ και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αλεξέι Οβτσίνιν.

Η NASA μέσω twitter, έκανε γνωστό ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τους Ρώσους συναδέλφους ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι συνέβη.

Οι ομάδες διάσωσης που βρίσκονταν στο κοσμοδρόμιο, ανέφεραν ότι είδαν ένα αλεξίπτωτο να ανοίγει στον πύραυλο την ώρα που σημειώθηκε η βλάβη.

Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan - reports https://t.co/ci9ehrGquS pic.twitter.com/GUOVuIEom1 — RT (@RT_com) October 11, 2018

Teams are working with our Russian partners to obtain more information about the issue with the booster from today’s launch. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uV4hS — NASA (@NASA) October 11, 2018

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4 — NASA (@NASA) October 11, 2018