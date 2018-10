Κορόιδεψε ο Γιούνκερ τον χορό της Μέι;

Παραλίγο διπλωματικό επεισόδιο με τη Μεγάλη Βρετανία πήγε να δημιουργήσει ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης του ομιλίας στις Βρυξέλλες και μάλιστα σε μια περίοδο μεγάλης έντασης λόγω των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Όταν τα φώτα έπεσαν πάνω του και υπό τους ήχους της μουσικής, ο Γιούνκερ άρχισε να κουνάει τα χέρια του. Οι κινήσεις του ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως κοροϊδία της πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Τερέζα Μέι, που από το βήμα του συνεδρίου των Συντηρητικών άρχισε να χορεύει το Dancing Queen, προκαλώντας ποικίλα και αμφιλεγόμενα σχόλια.

Is this @JunckerEU mocking @theresa_may 's Abba dance at a speech to the Committee of the Regions? I am saying yes. What say you @MargSchinas or @Mina_Andreeva ? pic.twitter.com/qyzHddY3oJ

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του Γιούνκερ, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσπαθώντας να το υποβαθμίσει.

Απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή της Telegraph στο twitter κάλεσε όλες τις πλευρές να χαλαρώσουν. «Χωρίς τραγούδι ή χορό, ποια θα ήταν η ζωή μας; Δεν απευθυνόταν σε κανέναν, ήταν αυτοσχεδιασμός την στιγμή που έπαιζε μουσική πριν ξεκινήσει η ομιλία του», απάντησε ο κ. Σχοινάς, προσθέτοντας ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός για την Τερέζα Μέι, γεγονός που έχει αποδειχθεί έμπρακτα.

Relax James. Without a song or a dance what would our life be ? Not directed at anyone, improvisation on the moment as the music kept playing before he could start his speech. Great respect for @theresa_may repeatedly stated in public and demonstrated in practice. https://t.co/Jr9hzS9dQu