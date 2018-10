Τραγωδία με λιμουζίνα: Νεόνυμφα ζευγάρια ανάμεσα στα θύματα(pics)

Το πιο πολύνεκρο τροχαίο μετά το 2009 σημειώθηκε το Σάββατο στις ΗΠΑ, όταν μια λιμουζίνα, κινούμενη με μεγάλη ταχύτητα προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα στην κωμόπολη Σκοχέρι, της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Το τρομακτικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 20 άτομα. Τον οδηγό της λιμούζινας, δύο πεζούς και 17 άτομα που επέβαιναν στο όχημα και οι οποία πήγαιναν σε ένα πάρτι γενεθλίων.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και δύο ζευγάρια νεόνυμφων.

Σύμφωνα με το Reuters, η λιμουζίνα κατέβηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μία κατηφόρα, στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 30 και 30A, συγκρούσθηκε με SUV όχημα, παρασέρνοντας και 2 ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από αυτό.

Μπορεί οι Αρχές να μην ανακοίνωσαν επίσημα τα ονόματα των θυμάτων ωστόσο κάποια έγιναν γνωστά από συγγενείς.

Ο Erin και η Shane McGowan είχαν μόλις ξεκινήσει την κοινή τους ζωή, καθώς είχαν παντρευτεί πριν από μόλις πέντε μήνες.

Και η Amy Steenburg ήταν νεόνυμφη. Η ίδια και οι τρεις αδερφές της - η Mary Dyson, η Allison King και η Abby Jackson – καθώς και ο σύζυγός της Axel Steenburg και ο αδελφός του Rich Steenburg, πέθαναν.

Η Barbara Douglas, η θεία των αδερφών δήλωσε πως οι ανιψιές της ήταν έξυπνες, όμορφες και ζούσαν τη ζωή τους στο έπακρο.

«Δεν έχω λόγια. Δεν μπορείς να αντέξεις μια τέτοια τραγωδία, όταν πεθαίνουν τέσσερις κόρες σου», είπε σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το NBC και ο σύζυγος της Mary Dyson πέθανε.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: CNN