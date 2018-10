Νέα Υόρκη: 20 νεκροί από σύγκρουση αυτοκινήτων με λιμουζίνα

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά την σύγκρουση δύο οχημάτων στην κωμόπολη Σκοχέρι, της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κοντά στο Αλμπανι και 260 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας στην ιστοσελίδα της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών κλήθηκαν μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) έπειτα από δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα. Το ένα ήταν λιμουζίνα που μετέφερε ανθρώπους σε γαμήλιο πάρτι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η λιμουζίνα κατέβηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μία κατηφόρα, στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 30 και 30A, συγκρούσθηκε με διερχόμενο όχημα και έπεσε σε τοπικό κατάστημα παρασύροντας πολλούς περαστικούς.

NTSB launching go-team today to limo crash near Albany, NY. More details to come. Check @ntsb_newsroom for additional updates.