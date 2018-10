O εφιάλτης του πληθωρισμού αναγκάζει την Τουρκία σε ανοίγματα

Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών έφτασε ο πληθωρισμός στην Τουρκία, οξύνοντας τους φόβους μιας γενικευμένης ύφεσης, εν μέσω υψηλότερων προβληματισμού για κακή διαχείριση της 17ης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο. Υπό αυτές τις συνθήκες τούρκοι αξιωματούχοι και άνθρωποι της επιχειρηματικής ελίτ της χώρας καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες για εξεύρεση επενδυτών και χρημάτων που θα μπορούν να στηρίξουν την καταρρέουσα το οικονομία της χώρας.

Ο εφιάλτης του πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε 24,52% το Σεπτέμβριο από το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 6,3% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Το κόστος των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε κατά 27,7% ετησίως, ενώ οι τιμές μεταφορών αυξήθηκαν κατά 36,6%.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του νέου οικονομικού προγράμματος που παρουσιάστηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες ο Υπουργός Ενέργειας Μπεράτ Αλ Μπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν είχε δηλώσει ότι ο πληθωρισμός τιμών στο τέλος του έτους αναμενόταν να είναι 20,8% στο πλαίσιο του νέου οικονομικού προγράμματος που παρουσιάστηκε μόλις πριν από δύο εβδομάδες. «Το πρόγραμμα του γαμπρού (ΑλΜπαϊράκ) κατέρρευσε σε δύο εβδομάδες», δήλωσε ο Τζάρο Σάλεν, βουλευτής του Κόμματος Δημοκρατικής Λαϊκής Αντιπολίτευσης, σε ένα tweet.

Η απόσυρση των Ελβετών

Λόγω μάλιστα του υψηλού πληθωρισμού οι ελβετικές εταιρείες, ως αντίδραση στις πολιτικές του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχουν μειώσει τις επενδύσεις στην Τουρκία κατά 50%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο την τελευταία δεκαετία, ανέφερε η ιστοσελίδα Swiss Info. Για τις ελβετικές εταιρείες, οι ανησυχίες σχετικά με τα θέματα δικαιοσύνης και της προσωπικής ασφάλειας για τους εργαζομένους στην Τουρκία είναι άλλο αίτιο ανησυχίας, ανέφερε η ιστοσελίδα. Επισημαίνοντας ότι οι ελβετικές εταιρείες έχουν επενδύσει κατά μέσο όρο 202 εκατομμύρια δολάρια στις τουρκικές αγορές κατά την τελευταία δεκαετία, το άρθρο τόνισε ότι σήμερα τα ποσά ανέρχονται σε περίπου 50 τοις εκατό αυτού του ποσού. Ελβετικές πολυεθνικές όπως η Nestlé, η Roche, η Novartis ή Schindler ενδιαφέρονται να επενδύσουν μεγάλα ποσά στην Τουρκία, αλλά περιμένουν να καταστεί πιο σταθερή η πολιτική και οικονομική κατάσταση '', ανέφερε το άρθρο.

Σε αμερικανικό «μνημόνιο»

Μπορεί ο Αλ Μπαϊράκ να δηλώνει πως τα χειρότερα έχουν περάσει και από τον Οκτώβριο και μετά, τα πράγματα θα γίνουν πιο φυσιολογικό, ωστόσο ο Τούρκος οικονομολόγος Mahfi Egilmez δήλωσε στο Αl Monitor, πως αν μη τι άλλο, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό απέδειξαν ότι «δεν γίνεται τίποτα για την καταπολέμησή του». Τα στοιχεία πληθωρισμού ανακοινώθηκαν καθώς υπήρξε παράλληλα ανακοίνωσης του Αλ Μπαϊράκ στις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία είχε συνάψει συμφωνία για υπηρεσίες των αμερικανικών συμβούλων διαχείρισης McKinsey & Company για να συνεργαστεί με το νεοσυσταθέν γραφείο Cost and Transformation. Ο οργανισμός έχει εντολή να επιβλέπει το οικονομικό πρόγραμμα του Albayrak.

Άνοιγμα σε Ε.Ε

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί τρόπος ομαλοποίησης της εσωτερικής οικονομικής κατάστασης ο Ερντογάν επιχείρησε διπλωματικό και οικονομικό άνοιγμα προς χώρες της Ε.Ε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ερμηνεύει κανείς την πρόσφατη επίσκεψή Ερντογάν στην Γερμανία. Στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών για ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας Altmeier πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Βιομηχανίας & Επιχειρήσεων (TUSAID), προκειμένου να προετοιμάσει και την επίσκεψη του πρώτου στην Τουρκία το επόμενο διάστημα.

