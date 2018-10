Ο Πούτιν γυμνός, αγκαλιά με ζώα -Το ημερολόγιο του 2019

Η σειρά ημερολογίων με τον Ρώσο ηγέτη κυκλοφόρησε την έκδοση της για το 2019 και το Διαδίκτυο παθαίνει για ακόμα μία φορά φρενίτιδα.

Τα ημερολόγια του 2019, με πρωταγωνιστή τον Πούτιν, τον δείχνουν να φωτογραφίζεται με διάφορα ζώα, όπως μία λεοπάρδαλη ή σκύλους. Η αγάπη του, εξάλλου, για τα τετράποδα είναι γνωστή.

Σε άλλους μήνες, ο πρόεδρος της Ρωσίας προσπαθεί να περάσει ένα δραστήριο και αθλητικό προφίλ. Παίζει χόκεϊ, γυμνάζεται, κάνει ιππασία, δείχνει περήφανα ένα τεράστιο ψάρι που έπιασε και φυσικά εξασκείται στη σκοποβολή.

Εμφανίζεται και γυμνόστηθος στο πλαίσιο της γιορτής των Θεοφανίων, βουτώντας στα παγωμένα νερά μίας Λίμνης.

Το ημερολόγιο σχεδιάστηκε για να δείξει στους Ρώσους ότι έχουν έναν δυνατό και σταθερό ηγέτη, ο οποίος όμως έχει και μία πιο ανθρώπινη και ευαίσθητη πλευρά.

What do Queen Elizabeth, female arm-wrestlers & Russian weapons have in common? They all feature in the latest surreal selection of Vladimir Putin 2019 calendars. pic.twitter.com/6EhKRLsCZO