Λονδίνο: Άνδρας με μαχαίρι προκάλεσε χάος σε σταθμό τρένων

Πανικός και αναστάτωση στον σταθμό Hackney στο Λονδίνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε σε πλήθος, τραυματίζοντας ένα πρόσωπο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί από την επίθεση που έλαβε χώρα στον σταθμό Hackney Central, στο ανατολικό Λονδίνο.

Πλάνα που κατέγραψαν κάμερες δείχνουν τους επιβάτες τρομαγμένους να εκκενώνουν άρον άρον το σταθμό. Αυτόπτης μάρτυρας έγραψε στο Twittter: «αποφύγετε το Hackney Central. Ένας τύπος έβγαλε μαχαίρι στο τρένο όπου βρίσκομαι και έχει μαχαιρώσει κάποιον. Εντελώς τρομακτικό».

«Είμαστε όλοι τρομαγμένοι. Ο τύπος που μαχαιρώθηκε άρχισε να τρέχει μέχρι που κατέρρευσε. Αιμορραγούσε από το στήθος», έγραψε ένας άλλος επιβάτης.

Ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Η Αστυνομία έσπευσε άμεσα στην σκηνή συλλαμβάνοντας τον ύποπτο.

Πηγή: protothema.gr

Avoid Hackney Central. Some guy just pulled out a knife on my overground train and the staff are saying he stabbed someone. Absolutely terrifying. #HackneyCentral pic.twitter.com/tSwX4250i5