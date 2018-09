Ερντογάν στο Βερολίνο: Το απρόοπτο με το κόκκινο χαλί

Χαμογελαστός κι έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Εμινέ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πάτησε το πόδι του σήμερα το μεσημέρι στο γερμανικό έδαφος.

Το αεροσκάφος του Τούρκου προέδρου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Tegel του Βερολίνου. Η γερμανική κυβέρνηση έστρωσε «κόκκινο χαλί» για να υποδεχτεί τον «Σουλτάνο του Βοσπόρου», σε μία περίοδο όπου οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες.

Βέβαια, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς το «κόκκινο χαλί» δεν έλεγε να ξετυλιχτεί και ο Τούρκος πρόεδρος έπρεπε να περιμένει αρκετά λεπτά μέσα στο αεροσκάφος μέχρι να στρωθεί...

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περίμενε μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, καθώς το κόκκινο χαλί στρωνόταν αργά, όπως έγραψε στο Twitter o Bojan Pancevski, ανταποκριτής της "Wall Street Journal" στη Γερμανία.

#SoBerlin: #Turkey leader #Erdogan arrived on a key state visit, but he has to wait inside the plane for quite a few minutes because the laying of the red carpet at Tegel airport is unfolding rather slowly pic.twitter.com/RT3Vp6RyWo