Mεγάλη πυρκαγιά σε κέντρο αναψυχής στο Λονδίνο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο αναψυχής στη βρετανική πρωτεύουσα.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα και 60 με 80 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο στο Χάιμπουρι του βόρειου Λονδίνου, όπου έχει τυλιχθεί στις φλόγες η οροφή ενός κτιρίου. Εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής ανέφερε ότι ευτυχώς όλοι είναι ασφαλείς και δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Eight fire engines and around 60 firefighters have been called to a fire at a leisure centre in Highbury Crescent in #Highbury More info to follow. pic.twitter.com/QdeKEotx4d