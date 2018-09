Τραυματίες και σοβαρές ζημιές άφησε στο πέρασμα του ανεμοστόβιλος

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε τον τραυματισμό περίπου τριάντα ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές στην επαρχία της Οτάβα.

Δεκάδες σπίτια και κτίρια υπέστησαν ζημιές, αυτοκίνητα ανατράπηκαν και περίπου τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 130.000 ακόμη παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα καθώς ένας ανεμοστρόβιλος προκάλεσε πανικά χθες Παρασκευή αργά το απόγευμα στην επαρχία της Οτάβα στον Καναδά, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο ήταν η κοινότητα Γκατινό, βόρεια της καναδική πρωτεύουσας. Άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες σπίτια, σύμφωνα με τις εικόνες που αναρτήθηκαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτοκίνητα ανατράπηκαν, παρασύρθηκαν ή υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια και πολλά δέντρα ξεριζώθηκαν. Σύμφωνα με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος HydroQuebec, περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι στην επαρχία της Οτάβα βρίσκονταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες το βράδυ.

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανήρτησε ο Βενσέν-Καρλ Λερίς, κάτοικος του Γκατινό, δείχνει εκατοντάδες δέντρα να τα λυγίζουν από τη σφοδρότητα των ανέμων.

«Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος και λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ο άνεμος άρχισε να χτυπά τα παράθυρα», δήλωσε ο Λερίς. Πήρε το τηλέφωνό του και άρχισε να τραβά βίντεο. «Ο ίδιος ο ανεμοστρόβιλος διήρκησε λιγότερο από δύο λεπτά. Συντρίμμια πέταγαν παντού, δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο εκτός από τις ταινίες του Χόλιγουντ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Οτάβα, τον Άντονι Ντι Μόντε, από τον ανεμοστρόβιλο τραυματίστηκαν περίπου τριάντα άνθρωποι, εκ των οποίων πέντε είναι πιο σοβαρά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ζήτησε από τους πληγέντες να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο. «Παρακολουθούμε την κατάσταση και οι σκέψεις μας είναι σε αυτούς που επλήγησαν», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Woah. We got quite an office view in #Gatineau of a possible tornado. Hoping everyone is safe. Video (sped up 4x) credit to my colleague @MikeRMcCauley cc: @jesshayden6 @RachelRappaport @bismahhaq pic.twitter.com/j4szV6RHP3