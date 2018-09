Μεγάλη γκάφα αεροπορικής εταιρείας έγινε viral (pics)

Μερικές φορές, ένα τεράστιο τυπογραφικό λάθος μπορεί να βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου και να μην το βλέπεις. Ακόμα και αν είσαι ολόκληρη εταιρεία.

Αυτό συνέβη με την αεροπορική εταιρεία Cathay Pacific, η οποία έγραψε λάθος το ίδιο της το όνομα σε αεροπλάνο της! Οι φωτογραφίες του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, στις οποίες φαίνεται να λείπει ένα γράμμα από το όνομα της εταιρείας, κάνουν τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, από το όνομα της εταιρείας λείπει ένα “F”, και έτσι αντί για “Cathay Pacific”, γράφει “Cathay Paciic".

Δεν έχει γίνει γνωστό πώς έγινε το λάθος, το οποίο έγινε αντιληπτό αρχικά από μια ομάδα στο facebook για παρατηρητές αεροπλάνων, το Hong Kong Aviation Discussion Board.

Η ίδια η εταιρεία, πάντως, είδε τη χιουμοριστική πλευρά του πράγματος, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το λάθος της, στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Μάλιστα, η λεζάντα, με την οποία συνόδευσαν τις φωτογραφίες, έγραφε από κάτω: «Ωχ, αυτή η ειδική έκδοση δεν θα διαρκέσει πολύ! Επιστρέφει στο κατάστημα!».

«Δεν σκοπεύαμε να το κάνουμε θέμα στην αρχή, αλλά οι φωτογραφίες έγιναν viral, έτσι μοιραστήκαμε τη χιουμοριστική στιγμή με όλους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNNi.

Πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να αστειευτούν με το συμβάν:

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET