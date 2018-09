Έκτακτο/Νέα Υόρκη: Πυρά στο Σίρακιουζ - Αναφορές για θύματα

Η αστυνομία του Σίρακιουζ της Νέας Υόρκης γνωστοποίησε ότι άνδρες της σπεύδουν σε σημείο όπου αναφέρθηκε πως ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις όπλου ή όπλων και κατά τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν έως και πέντε θύματα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σίρακιουζ περιορίστηκε να πει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία προς το παρόν.

Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι το επεισόδιο σημειώθηκε σε συγκέντρωση και ότι ανάμεσα στα θύματα πιστεύεται ότι είναι ένα παιδί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

#BREAKING: At least six people have been shot, including one child in #Syracuse, according to Syracuse Police. There's a heavy police presence on Midland Avenue. At least one victim is critically injured. @katelynnulrich is at the scene. pic.twitter.com/Kxa4m0PsIw