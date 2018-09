ΗΠΑ: Τρεις νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα (20/9) στο Πέριμαν, στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για θύματα και να συστήνουν στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ένοπλος σκότωσε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2 σε ένα κέντρο διανομής φαρμάκων. Αναφορές σε άλλα ΜΜΕ κάνουν λόγο για γυναίκα δράστη.

«Η κατάσταση παραμένει ρευστή» έγραψε νωρίτερα σε μήνυμά του στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Χάρφορντ, προσθέτοντας ότι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 9 το πρωί τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας).

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.