Συντριβή αεροσκάφους στη μέση του δρόμου στις ΗΠΑ (vid+pics)

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Fort Bend στο Τέξας, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Το αεροσκάφος, αφού συνετρίβη, ακολούθησε τρελή πορεία παρασύροντας στο πέρασμά του πασσάλους της ηλεκτρικής και τελικά πολλά οχήματα σε κεντρικό δρόμο.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένο αριθμό.

Οι δρόμοι στην περιοχή έχουν κλείσει, καθώς υπήρξε διαρροή καυσίμων από το αεροπλάνο.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες σπίτια στην περιοχή παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Photos of downed plane in Ft Bend. Courtesy @chad_norvell pic.twitter.com/64SsMr4Fj3

Update: Plane struck several vehicles. It is leaking fuel. No fire. #HouNews https://t.co/aj1HjbBeAT