«Βροχή» πυροβολισμών σε δικαστήριο στην Πενσυλβάνια (pics)

Μεγάλος αριθμός πολιτών δέχτηκε πυροβολισμούς στο τοπικό δικαστήριο της πόλης Fayette County στην Πενσυλβάνια, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ο αριθμός των τραυματιών ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί όμως μέσα στους τραυματίες φαίνεται να είναι και ένας λειτουργός.

Σύμφωνα με τον Observer-Reporter το περιστατικό άρχισε στις 2:30 τοπική ώρα στο δικαστήριο, ενώ ο δράστης φαίνεται να έχει συλλήφθη.

Δυο ελικόπτερα και πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στη σκηνή.

Αυτόπτες μάρτυρες, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, είδαν έναν άντρα να κυνηγάει μία γυναίκα μέσα στο κτίριο, ρίχνοντας πυροβολισμούς.

#UPDATE: At least two medical helicopters and multiple ambulances were called to the scene of Fayette Co. shooting, but it is unknown how many people were injured. https://t.co/RFBhXlguOM #NewsOR pic.twitter.com/v7PEjdNvXy